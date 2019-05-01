«Адмирал» подписал трехсторонний контракт с Зайцевым 19-летний защитник остается во Владивостоке.

«Адмирал» объявил о подписании трехстороннего контракта с форвардом Глебом Зайцевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 19-летнего нападающего с «моряками» рассчитано на один сезон.

Воспитанник «Мечела» выступает в системе клуба с 2017 года. В прошлом сезоне он дебютировал в КХЛ и в 46 матчах набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. В МХЛ за «Тайфун» он отметился двумя голами и результативной передачей в пяти матчах.

При этом «Адмирал» покидают голкипер Владислав Насонов, защитники Михаил Патрикеев, Тимур Таратунин и Карел Кубат, а также нападающие Войтех Полак и Никита Феоктистов.

В то же время клуб сделал квалификационные предложения (до 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба) четырем игрокам: вратарю Никите Серебрякову, защитнику Роману Таталину, нападающим Владимиру Бутузову и Кириллу Воронину.