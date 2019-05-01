Артем Воронин: Было бы интересно поработать со Знарком, но получилось так, как получилось (фото) Нападающий покидает «Спартак» после девяти сезонов в клубе.

Форвард Артем Воронин, покидающий «Спартак» в связи с истечением контракта, обратился к болельщикам клуба.

«Я искренне рад, что провел девять сезонов в одном клубе, – говорится в заявлении 27-летнего игрока. – Клубе с большими традициями и миллионами болельщиков по всей стране. Куда бы мы ни приезжали играть, везде на трибунах были люди в красно-белых цветах. Я всегда старался ценить такую поддержку и признателен всем, кто не жалел личных средств и времени для того, чтобы оказаться на выездном матче. Разумеется, годы, проведенные в «Спартаке», навсегда останутся в моей памяти – такой солидный отрезок жизни просто невозможно выбросить из сердца. Я всегда и старался играть за «Спартак» сердцем и, хочу надеяться, никому из болельщиков не дал повода упрекнуть меня в равнодушии на льду.

Не буду скрывать: расставание со «Спартаком» после нынешнего сезона не входило в мои планы. Я по-прежнему готовился играть за команду. Но вечного ничего не бывает, менять, если возникает такая необходимость, команду – часть нашей спортивной жизни. Грустно, но так бывает. И у меня совершенно точно нет обиды ни на одного человека.

Уверен, «Спартак» с приходом нового тренерского штаба ждет очень интересное время. Мне тоже было бы интересно поработать с Олегом Знарком, но получилось так, как получилось. Уверен, что и меня ждут впереди интересные события.

Все эти годы я был предан клубу, старался приносить ему максимальную пользу. Простите, если что-то было не так с моей стороны. Я не прощаюсь, мы обязательно увидимся, хоккейный мир тесен. Всех обнимаю и желаю только добра и позитивного настроения. Пусть все будет хорошо!»

#Легенда17, который провёл в «Спартаке» девять сезонов, после окончания срока действия контракта обратился к болельщикам. https://t.co/jogfKnfPEY pic.twitter.com/QCip6rMTwT — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 1, 2019

Напомним, Воронин дебютировал в «Спартаке» в сезоне-2009/2010 и уходил из клуба лишь на один год (2014/2015), когда красно-белые пропускали сезон в КХЛ.

В 296 матчах за «Спартак» Воронин набрал 48 (20+28) очков при показателе полезности «–35» и 137 минутах штрафа.