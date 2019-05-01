Илья Воробьев: Нам преподали хороший урок, будем разбираться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 19:42ХоккейЛипкин Антон

Илья Воробьев: Нам преподали хороший урок, будем разбираться

Сборная России стартовала на «Чешских играх» с поражения от Швеции.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Швеции (4:6) в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться, – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева. – Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть. У нас есть вопросы прежде всего по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели. Какие-то можно было давать или не давать, но дело не в этом – их много, их надо убирать в любом случае».

Решающим в матче стал второй период, который «тре крунур» выиграли со счетом 3:1. Дублем у хозяев отметился форвард «Ванкувера» Луи Эрикссон, по голу забили Маркус Крюгер («Чикаго»), Оскар Линдблум («Филадельфия»), Марио Кемпе («Аризона») и Йоаким Нюгорд («Фэрьестад»).

В составе российской команды три из четырех голов на счету игроков КХЛ: Александр Елесин («Локомотив»), Сергей Андронов и Михаил Григоренко (оба – ЦСКА). А на последней минуте окончательный счет в матче установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров из «Тампы-Бэй».

Таким образом, сборная России не смогла досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Еврохоккейтура.

Отметим, что российские хоккеисты набрали в этом матче 18 минут штрафа против шести у шведов.

Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.

29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
01/05 13:01Футбол
Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
30/04 10:32Хоккей
«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
01/05 09:15Футбол
Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
01/05 10:07Футбол
Шашлык - с Месси и Овечкиным! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
01/05 00:00Футбол
Сказка продолжается. «Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в ЛондонеГолландцы ни в чем не уступили «шпорам» и одержали победу в первом матче Лиги чемпионов. Для выхода в финал осталось только не проиграть в Амстердаме.
01/05 16:00Хоккей
«Каролина» потеряла пять важных игроков. Это не мешает ей уничтожать «Айлендерс»Лазарет «Каролины» заполнен под завязку.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
19:47 Хоккей Илья Воробьев: Игра Малкина далека от идеала? Мы не переходим на персоналии
19:45 Футбол Юрий Васильков: После инфаркта Касильясу надо закончить с футболом
19:42 Хоккей Илья Воробьев: Нам преподали хороший урок, будем разбираться
19:32 Футбол «РБ Зальцбург» обыграл «Рапид» и в шестой раз выиграл Кубок Австрии
19:29 Хоккей Артем Воронин: Было бы интересно поработать со Знарком, но получилось так, как получилось (фото)
19:23 Футбол Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Ренном»
19:20 Хоккей «Адмирал» подписал трехсторонний контракт с Зайцевым
19:17 Хоккей Евгений Малкин: Ко всем разговорам про обмен из «Питтсбурга» отношусь спокойно
19:11 Футбол «Атлетико» предложил 15 миллионов за футболиста, которым интересуется «Зенит»
19:01 Хоккей Дэн Мильштейн: Если Дацюк решит продолжить карьеру в НХЛ, то это будет только «Детройт»
18:58 Футбол Ашраф Хакими: Мечтаю, как можно скорее вернуться в «Реал»
18:49 Хоккей Владимир Малахов: Ковальчук способен доказать, что на нем рано поставили крест
18:43 Футбол Источник: Каборе покинет «Краснодар» и вряд ли перейдет в «Спартак»
18:38 Хоккей Россия проиграла Швеции на Чешских хоккейных играх
18:36 Футбол Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях
18:33 Тяжелая атлетика Спортсменка-трансгендер побила четыре мировых рекорда и собрала негативные отзывы (фото)
18:33 Футбол «Аякс» повторил достижение двух победителей Лиги чемпионов
18:19 Хоккей «Торпедо» подписало чемпиона мира среди молодежи
18:18 Футбол Моуринью оценил шансы «Барселоны» и «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов
18:11 Хоккей Брат Знарка возглавил фарм-клуб «Торпедо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика