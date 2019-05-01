Илья Воробьев: Нам преподали хороший урок, будем разбираться Сборная России стартовала на «Чешских играх» с поражения от Швеции.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Швеции (4:6) в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

«Сегодня хороший урок нам преподали, есть над чем работать, будем разбираться, – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева. – Понятно, что, играя в меньшинстве, матч нельзя выиграть. У нас есть вопросы прежде всего по удалениям – половину матча практически в меньшинстве провели. Какие-то можно было давать или не давать, но дело не в этом – их много, их надо убирать в любом случае».

Решающим в матче стал второй период, который «тре крунур» выиграли со счетом 3:1. Дублем у хозяев отметился форвард «Ванкувера» Луи Эрикссон, по голу забили Маркус Крюгер («Чикаго»), Оскар Линдблум («Филадельфия»), Марио Кемпе («Аризона») и Йоаким Нюгорд («Фэрьестад»).

В составе российской команды три из четырех голов на счету игроков КХЛ: Александр Елесин («Локомотив»), Сергей Андронов и Михаил Григоренко (оба – ЦСКА). А на последней минуте окончательный счет в матче установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров из «Тампы-Бэй».

Таким образом, сборная России не смогла досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Еврохоккейтура.

Отметим, что российские хоккеисты набрали в этом матче 18 минут штрафа против шести у шведов.

Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.