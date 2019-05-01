Илья Воробьев: Игра Малкина далека от идеала? Мы не переходим на персоналии Форвард сборной России набрал шесть минут штрафа в матче со Швецией.

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (4:6) в Стокгольме в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» высказался об игре форварда Евгения Малкина.

«Игра Малкина далека от идеала? Рано делать выводы, и мы не переходим на персоналии, мы сейчас сплачиваем команду», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.

Отметим, что 32-летний Малкин в этом матче заработал шесть минут штрафа. Шведы реализовали первое его удаление, а также забили третий гол через семь секунд после второго и пятый – через шесть секунд после третьего.

При этом на счету Малкина результативная передача при первой шайбе сборной России.

Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.