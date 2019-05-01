Илья Воробьев: Игра Малкина далека от идеала? Мы не переходим на персоналии

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (4:6) в Стокгольме в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» высказался об игре форварда Евгения Малкина.
«Игра Малкина далека от идеала? Рано делать выводы, и мы не переходим на персоналии, мы сейчас сплачиваем команду», – приводит «Р-Спорт» слова Воробьева.
Отметим, что 32-летний Малкин в этом матче заработал шесть минут штрафа. Шведы реализовали первое его удаление, а также забили третий гол через семь секунд после второго и пятый – через шесть секунд после третьего.
При этом на счету Малкина результативная передача при первой шайбе сборной России.
Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.
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