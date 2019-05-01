«Сибирь» подписала контракты с Алексеевым и Воробьем Два защитника остаются в Новосибирске.

Защитники «Сибири» Константин Алексеев и Павел Воробей остаются в клубе, сообщает официальный сайт КХЛ.

31-летний Алексеев подписал контракт на три года. Воспитанник клуба выступает за «Сибирь» с 2006 года с небольшим перерывом в начале сезона-2016/2017, которое провел в ЦСКА. В завершившемся регулярном чемпионате на счету игрока обороны 9 (1+8) очков в 49 матчах при показателе полезности «–5» и 22 минутах штрафа.

21-летний Воробей остается в клубе на два года. Белорусский защитник перешел в «Сибирь» в сентябре прошлого года из системы «Куньлунь Ред Стар». В 27 матчах за команду он сделал две результативные передачи, заработал показатель полезности «–3» и 33 минуты штрафа.