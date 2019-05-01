Дмитрий Квартальнов: Рад вернуться в Казань в качестве главного тренера - Советский спорт
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01 мая 2019 20:39Хоккей

Дмитрий Квартальнов: Рад вернуться в Казань в качестве главного тренера

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал свое назначение на пост наставника казанской команды.

– О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у «Ак Барса» уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны.

Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке – хотелось бы точечно усилиться по всем линиям. Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнёров. Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе. Как сказал президент клуба, в сезоне мы постараемся играть в атаке комбинационно и зрелищно, также будем активно пользоваться возможностями клубной вертикали – привлекать игроков из выстроенной системы «Ак Барса», - приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

Ранее «Ак Барс» объявил о назначении Квартальнова новым главным тренером команды.

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