Род Бриндамор: Тренировка прошла для Свечникова хорошо, но сам он пока не принял решения Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал о состоянии российского нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова.

- Сегодняшняя тренировка прошла для него хорошо, но сам он пока не принял решения. Мы же хотим быть уверены, что все наши ребята чувствуют себя комфортно, прежде чем возвращать их в основной состав.

Я думаю, решение (о возвращении в строй) должен принимать он сам в зависимости от того, насколько комфортно ему возвращаться в игру на нынешней стадии турнира. Он пропустил немало времени. Выглядит он хорошо. Но мне совершенно не хочется ставить людей, если они не уверены (в своей готовности). Так что он должен быть на 100% в себе уверен, прежде чем вернется в строй.

Помню, что когда я сам возвращался после травм, то хотел играть полноценно. Когда меня подпускали по чуть-чуть, делали только хуже. Это совсем не помогало. Разница в том, что у (Свечникова) почти не было полноценных тренировок, и его тайминг наверняка съехал. Но лучший способ вернуться - это сразу отыграть свою привычную роль. На это и будем планировать, - приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 19-летний форвард «Каролины» получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным и пропустил четвертую, пятую и шестую встречи первого раунда плей-офф, а так же не вышел в первых двух играх серии с «Айлендерс».

Напомним, что после двух игр серии до четырех побед счет 2-0 в пользу «Харрикейнз». Следующий матч пройдет 2 мая на «Пи-Эн-Си-Арене» в Роли (США) и начнется в 2:00 по московскому времени.