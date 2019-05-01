«Йокерит» подписал контракты с Калниньшем, Кивисте, Грантом и еще восемь игроками Три голкипера, четыре защитника и четыре нападающих будут играть в Хельсинки.

«Йокерит» подписал контракты с 11 игроками, сообщает официальный сайт лиги.

За «шутов» будут играть голкиперы Янис Калниньш (на два сезона), Алексантери Хейсканен (двусторонний на два сезона), Валттери Игнатьев (двусторонний на один сезон), защитники Томми Кивисте (один сезон), Мика Луото (двусторонний на два сезона), Алекс Грант (два сезона), Микко Лехтонен (два сезона), а также форварды Ахти Оксанен (один сезон), Конста Хирвонен (двусторонний на два сезона), Расмус Лахнавиик (двусторонний на два сезона) и Эту Мяки (двусторонний на два сезона).

Напомним, в завершившемся сезоне «Йокерит» занял четвертое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в шести матчах серию с московским «Динамо» (2-4).