Джаред Беднар: В игре «Колорадо» было слишком много отдыха - Советский спорт
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01 мая 2019 21:36ХоккейЛипкин Антон

Джаред Беднар: В игре «Колорадо» было слишком много отдыха

«Колорадо» проиграл третий матч серии с «Сан-Хосе».

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (2:4).

«Сегодня в нашей игре было слишком много отдыха, и исполнение было плохим, – приводит слова Беднара официальный сайт лиги. – Они работают, контролируют игру, владеют шайбой, выдают хорошие отрезки и жестко защищаются. Вот что они делают.

В концовке мы смогли сравнять счет и владели преимуществом, тратя все силы. Но затем один парень остается перед воротами, пока все на него смотрят, и забрасывает шайбу. Нельзя такого допускать».

Напомним, хет-трик в ворота «лавин» оформил форвард «акул» Логан Кутюр. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Сан-Хосе». Четвертый матч пройдет 2 мая также в Денвере.

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