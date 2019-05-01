Борис Михайлов: Видно, что некоторые лидеры сборной России не выжимают из себя все 100 процентов

- Сборная должна играть лучше как в атаке, так и в обороне, обязательно надо исключить удаления, из-за которых пропустили несколько шайб. Все-таки это первая игра, естественно, что были позиционные ошибки, недочеты в атаке, но есть время все это исправить в следующей игре.
В то же время было видно, что некоторые наши лидеры не выжимают из себя все 100%, не дорабатывая в атаке, так и в обороне. Судить по этой игре строго не надо, но к каждому игроку есть некоторые претензии, которые надо исправлять. Если они хотят здорово сыграть, они будут прибавлять, а желание у них, определенно, есть, - приводит слова Михайлова ТАСС.
Добавим, что следующий матч российская сборная проведет 4 мая против команды Финляндии.
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