Борис Михайлов: Видно, что некоторые лидеры сборной России не выжимают из себя все 100 процентов Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Швеции (4:6) на заключительном этапе Евротура.

- Сборная должна играть лучше как в атаке, так и в обороне, обязательно надо исключить удаления, из-за которых пропустили несколько шайб. Все-таки это первая игра, естественно, что были позиционные ошибки, недочеты в атаке, но есть время все это исправить в следующей игре.

В то же время было видно, что некоторые наши лидеры не выжимают из себя все 100%, не дорабатывая в атаке, так и в обороне. Судить по этой игре строго не надо, но к каждому игроку есть некоторые претензии, которые надо исправлять. Если они хотят здорово сыграть, они будут прибавлять, а желание у них, определенно, есть, - приводит слова Михайлова ТАСС.

Добавим, что следующий матч российская сборная проведет 4 мая против команды Финляндии.