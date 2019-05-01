Андрей Юртаев: Первое впечатление от суперзвездной сборной России – бесформенное нечто - Советский спорт
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01 мая 2019 22:40Хоккей

Андрей Юртаев: Первое впечатление от суперзвездной сборной России – бесформенное нечто

Комментатор «Матч ТВ» Андрей Юртаев – о поражении сборной России в матче с командой Швеции (4:6) на заключительном этапе Евротура.

«Пока первое впечатление от суперзвездной (почти!) сборной России – бесформенное нечто, из которого еще лепить и лепить. Наверное, было бы странно, если бы сейчас мы в одну калитку вынесли шведов, потому что ближайший действительно важный матч – 23 мая. Это четвертьфинал чемпионата мира, до которого, получается, еще 3 недели. Представить себе, что мы каким-то образом можем не выйти из группы, я даже не знаю, в каком направлении извернуть мозг, чтобы такое предположить.

Минус в том, что у шведов этот четвертьфинал в те же сроки, что и у нас, Хольм у них пока еще только один (то есть без Линдхольма и Экхольма), а 6 шайб в наши ворота уже накидали. Это неприятно.

Ну ладно, лепить, как я уже сказал, предстоит еще много. Или даже почти вообще все, начиная с самых базовых вещей, но материал для лепки зато благодатный, и если с умом ко всему процессу подойти, то мы вполне себе все еще главный фаворит ЧМ. Тем более теперь мы, мне кажется, понимаем, что кхловские защитники даже против Луи Эрикссона не очень справляются. Так что получить 1 мая дубль от человека, который в последнее время забивает по праздникам, конечно, логично, но самое главное – полезно. Времени изменить сочетания и спецбригады у нас еще полным-полно. Даже на этом этапе Евротура, - написал Юртаев в своем аккаунте Facebook.

Добавим, что следующий матч российская сборная проведет 4 мая против команды Финляндии.

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