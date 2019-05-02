Дэн Мильштейн: Весь вопрос, сколько лет Дацюк еще хочет играть Дэн Мильштейн, агент форварда Павла Дацюка, рассказал о выборе будущего клуба для хоккеиста.

— Паша вместе с семьей в ближайшие дни приезжает в Детройт. Мы с ним сядем, поговорим. У него как минимум два главных варианта.

— «Ред Уингз» и «Автомобилист».

— Ему решать, где он хочет продолжать карьеру. Клубы в нем заинтересованы. К тому же Паша давно говорил, что хотел бы последние сезоны провести в «Автомобилисте». Это знают все.

— Но «Детройт» до 1 июля не может сделать ему предложение, потому что права принадлежат пока «Аризоне».

— Весь вопрос, сколько лет еще он хочет играть. У него есть предложения на столе. Теперь все зависит от Паши, - передает слова Мильштейна «Матч ТВ».

Ранее Дацюк сообщил, что принял решение завершить выступление за СКА.