Дэн Мильштейн: Весь вопрос, сколько лет Дацюк еще хочет играть - Советский спорт
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02 мая 2019 01:42Хоккей

Дэн Мильштейн: Весь вопрос, сколько лет Дацюк еще хочет играть

Дэн Мильштейн, агент форварда Павла Дацюка, рассказал о выборе будущего клуба для хоккеиста.

— Паша вместе с семьей в ближайшие дни приезжает в Детройт. Мы с ним сядем, поговорим. У него как минимум два главных варианта.

— «Ред Уингз» и «Автомобилист».
— Ему решать, где он хочет продолжать карьеру. Клубы в нем заинтересованы. К тому же Паша давно говорил, что хотел бы последние сезоны провести в «Автомобилисте». Это знают все.

— Но «Детройт» до 1 июля не может сделать ему предложение, потому что права принадлежат пока «Аризоне».
— Весь вопрос, сколько лет еще он хочет играть. У него есть предложения на столе. Теперь все зависит от Паши, - передает слова Мильштейна «Матч ТВ».

Ранее Дацюк сообщил, что принял решение завершить выступление за СКА.

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