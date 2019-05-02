«Каролина» одержала третью победу в серии с «Айлендерс»

«Каролина» выиграла у «Айлендерс» (5:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Первой звездой был признан форвард «ураганов» Джастин Уильямс, на счету которого победный гол на 11-й минуте третьего периода. Также в тройку лучших вошли два защитника «Каролины» – Джейккоб Славин, отметившийся двумя результативными передачами, и Джастин Фолк, забросивший вторую шайбу команды.

По два очка набрали два финских форварда «Каролина» – Теуво Терявяйнен (дубль) и Себастьян Ахо (гол+пас).

Отметим, что впервые с 15 апреля сыграл российский нападающий Андрей Свечников, восстановившийся после сотрясения мозга, полученного в драке с Александром Овечкиным из «Вашингтона».

19-летний форвард провел на льду 12 минут 13 секунд, нанес два броска и провел один силовой прием.

Таким образом, «Каролина» повела в серии со счетом 3-0 и 3 мая в домашнем матче может оформить выход в третий раунд.

НХЛ

Плей-офф

2-й раунд

3-й матч

«Каролина» – «Айлендерс» – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Терявяйнен, 7, 60. Фолк, 32. Уильямс, 51. Ахо, 60 – Тэйвс, 9 (бол). Бэйли, 35.

Счет в серии: 3-0 (1:0, 2:1, 5:2).