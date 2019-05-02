«Нефтехимик» подписал контракты с Барулиным и Шарыченковым (фото)

«Нефтехимик» объявил о подписании однолетних контрактов с голкиперами Константином Барулиным и Александром Шарыченковым, сообщает официальный сайт клуба.
34-летний Барулин перешел в «Нефтехимик» после четырех сезонов в «Сочи». В минувшем регулярном чемпионате он провел 30 матчей (из них четыре – «на ноль»), в которых одержал 15 побед и отразил 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,12 гола за игру. В четырех матчах плей-офф на его счету 86,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,2 гола за игру. Ранее Барулин играл в КХЛ за ЦСКА, «Атлант», «Ак Барс» и «Авангард».
27-летний Шарыченков выступал предыдущие полтора года за «Ак Барс». В регулярном чемпионате 2018/2019 он одержал пять побед в девяти матчах (из них два – «на ноль»), отразил 91,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,25 гола за игру. В плей-офф Шарыченков сыграл в двух матчах, отразил 84,4 процента бросков при коэффициенте надежности 4,83 гола за игру. До этого он играл в КХЛ за «Динамо» (Москва) и «Югру».
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