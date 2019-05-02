«Сочи» подписал контракт с канадским защитником Эллисом - Советский спорт
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02 мая 2019 19:49Хоккей

«Сочи» подписал контракт с канадским защитником Эллисом

«Сочи» объявил о подписании контракта с канадским защитником Морганом Эллисом. Соглашение с 27-летним хоккеистом подписано на один год.

В минувшем сезоне Эллис выступал за немецкий «Кельн». В 52 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 34 (11+22) очка. Канадец вошел в топ-5 результативных защитников лиги.

В сезоне 2016-16 Эллис провел три матча в НХЛ в составе «Монреаля».

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