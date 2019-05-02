Макфи покинет пост генерального менеджера «Вегаса»

С 1 сентября это место займет Келли Маккриммон.
Макфи остается в структуре клуба и будет президентом по хоккейным операциям.
С 2016 года Маккриммон занимал позицию ассистента генерального менеджера. Макфи был генменеджером клуба с момента основания франшизы.
В прошлом сезоне команда вышла в финал Кубка Стэнли.
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