Макфи покинет пост генерального менеджера «Вегаса» - Советский спорт
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02 мая 2019 20:11ХоккейСпирин Дмитрий

Макфи покинет пост генерального менеджера «Вегаса»

Джордж Макфи покинул должность генерального менеджера «Вегаса».

С 1 сентября это место займет Келли Маккриммон.

Макфи остается в структуре клуба и будет президентом по хоккейным операциям.

С 2016 года Маккриммон занимал позицию ассистента генерального менеджера. Макфи был генменеджером клуба с момента основания франшизы.

В прошлом сезоне команда вышла в финал Кубка Стэнли.

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