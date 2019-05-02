«Нефтехимик» заключил однолетние контракты с голкиперами Барулиным и Шарыченковым

Как сообщает пресс-служба команды, соглашения с обоими игроками подписаны сроком на один сезон.
34-летний Барулин в минувшем сезоне выступал в ХК «Сочи». Провел 34 игры в регулярном чемпионате и плей-офф. Одержал 15 побед при 12 поражениях. Сыграл 4 матча на «ноль». Всего в КХЛ Барулин принял участие в 530 поединках.
27-летний Шарыченков прошлый сезон провел в «Ак Барсе». На лед выходил в 11 играх. В них одержал 5 побед при 3 поражениях. 2 матча отыграл на «ноль». Всего в активе Шарыченкова 125 поединков в КХЛ.
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