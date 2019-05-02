«Витязь» заключил контракты с защитником Лаюненым и форвардом Няттиненом

Как сообщает официальный сайт КХЛ, соглашения с обоими игроками подписаны сроком на один год.
В минувшем сезоне Няттинен провел 54 игры в «Нефтехимике» и записал на свой счет 28 очков (16 + 12), а Няттинен отыграл 56 матчей за «Куньлунь» и набрал 28 (10+18) очков.
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