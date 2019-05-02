Сборная Финляндии обыграла Чехию в матче Евротура - Советский спорт
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02 мая 2019 20:58Хоккей

Сборная Финляндии обыграла Чехию в матче Евротура

Хоккеисты сборной Финляндии переиграли команду Чехии в матче заключительного этапа Евротура со счетом 3:2.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Сакари Маннинен (20-я и 59-я минуты) и Тони Раяла (34). У чешской команды точными бросками отличились Филип Гронек (40) и Радко Гудас (60).

Следующий матч на турнире Финляндии проведет 4 мая против российской сборной, а Чехии в тот же день сыграет со шведской командой.

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