Александр Якушев: Знарок доказал, что может работать с командой без «звезд» и добиваться результата Легендарный нападающий «Спартака» Александр Якушев прокомментировал новость о назначении Олега Знарка главным тренером красно-белых.

- Олег Знарок зарекомендовал себя как один из самых успешных современных российских тренеров. Выиграть три Кубка Гагарина, чемпионат мира и Олимпийские игры - дорогого стоит. Это показатель его высочайшего профессионализма. Мы все надеемся, что Олег поможет моему родному «Спартаку» подняться на новый уровень.

Олег Знарок год оставался без активной работы, но, мне кажется, после тех нагрузок, которые выпали на него в олимпийский сезон, эта пауза пойдёт ему только на пользу. Он отдохнул, набрался сил и с огромной энергией примется за новое дело, за работу в «Спартаке». Конечно, у него здесь не будет того подбора игроков, какой был в петербургском СКА. Но он уже проходил в своей тренерской карьере нечто подобное - в ХК МВД тоже не было элитных хоккеистов, но тем не менее он с этой командой добрался до седьмого матча финала Кубка Гагарина. И уже тогда он доказал, что может работать с командой без «звезд» и добиваться результата.

Желаю Олегу Валерьевичу удачи. Жду, что с его приходом «Спартак» постепенно будет выходить на передовые позиции в нашем хоккее, - приводит слова Якушева пресс-служба красно-белых.

Напомним, «Спартак» в минувший понедельник объявил о подписании контракта со Знарком. Специалист подписал с клубом контракт по схеме «1+1».