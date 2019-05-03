Артемий Панарин провел 25-й матч в плей-офф Кубка Стэнли и набрал 25-е очко - Советский спорт
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03 мая 2019 13:24ХоккейТемяшов Денис

Артемий Панарин провел 25-й матч в плей-офф Кубка Стэнли и набрал 25-е очко

Четвертый матч четвертьфинальной серии против «Бостона» стал 25-м для Артемия Панарина в плей-офф Кубка Стэнли.

Интересно, что в этой игре 27-летний российский форвард заработал и 25-е очко в Кубке Стэнли (9+16). В текущем розыгрыше у Артемия 10 очков (5+5) в восьми матчах.

Напомним, что в предыдущем матче против «Бостона» Панарин прервал серию из девяти результативных матчей (с учетом регулярного сезона). Серия началась 3 апреля и тоже в игре против «Бостона», в которой «блю джекетс» проиграли - 2:6. За девять апрельских результативных поединков Артемий набрал 13 очков (5+8) и повторил результативную серию конца декабря 2016 года. Тогда в девяти кряду встречах в составе «Чикаго» Артемий набрал 15 очков (5+10).

Отметим, что в конце прошлого регулярного чемпионата и плей-офф за «Коламбус» Артемий также выдал серию из восьми результативных поединков, пополнив тогда свой бомбардирский счет на 20 очков (4+16).

Добавим, еще что Панарин в этом году обновил клубный рекорд «Коламбуса» по очкам (87) и передачам (59), набранных за один регулярный сезон.

В нынешнем розыгрыше Панарин и «Коламбус» проведут, как минимум, два матча. Сейчас счет в их серии с «Бостоном» 2-2, в последней игре «блю джекетс» проиграли дома - 1:4. Единственная шайба хозяев - как раз на счету Панарина.

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