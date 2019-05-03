«Витязь» вернул обладателя Кубка Стэнли - Советский спорт
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03 мая 2019 13:59ХоккейЛипкин Антон

«Витязь» вернул обладателя Кубка Стэнли

Якуб Ержабек вновь будет играть за «Витязь».

Защитник Якуб Ержабек вернулся в «Витязь», сообщает официальный сайт подмосковного клуба.

Два предыдущих сезона 27-летний чех играл в Северной Америке, а перед этим провел один год в «Витязе». В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал 34 (9+25) очка при показателе полезности «0» и 56 минутах штрафа. В четырех играх плей-офф на его счету гол и результативная передача. В итоге защитник был включен в символическую сборную сезона.

В мае 2017 года Ержабек подписал контракт с «Монреалем», а 21 февраля 2018 года был обменян в «Вашингтон», с которым стал обладателем Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне защитник выступал в системе «Сент-Луиса», однако в НХЛ провел только один матч. В 52 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Антонио Рэмпейдж» на его счету 15 (6+9) очков при показателе полезности «–22» и 28 минутах штрафа.

За сборную Чехии Ержабек выступал на двух чемпионатах мира (2016, 2017).

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