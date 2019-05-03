Россия – Финляндия. Овечкин, Кузнецов и Дадонов сыграют в одном звене

Стали известны сочетания звеньев сборной России на игру с командой Финляндии, которая пройдет завтра, 4 мая.
Сборная России:
Василевский, Георгиев, Сорокин;
Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов;
Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;
Киселевич – Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
Напомним, по окончании Чешских хоккейных игр сборная России выступит на чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.
Команда встретится на групповом этапа со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.
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