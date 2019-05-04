«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу

Хоккеисты «Далласа» нанесли поражение «Сент-Луису» в пятом матче серии 1/2 финала Западной конференции НХЛ – 2:1.
В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линдель. Отметим, что российский форвард «Старз» Александр Радулов отдал голевую передачу. У проигравших отличился Джейден Шварц.
Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко нанес 4 броска по чужим воротам, провел 3 силовых приемах и закончил матч с нулевой полезностью. Его партнер по команде – форвард Иван Барбашев выполнил 4 силовых приема, завершив поединок с показателем полезности «-1»
Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч состоится на домашней арене «Старз» и пройдет 5 мая. Начало встречи – 22:00 мск.
НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/2 финала
«Сент-Луис» – «Даллас» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Спецца (Сегин, Янмарк), 02:42 – 0:1; Линдель (Радулов, Клингберг), 26:13 – 0:2; Шварц, 48:26 – 1:2.
Счет в серии: 2-3.
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