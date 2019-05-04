«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2019 08:09ХоккейГичунцев Артур

«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу

Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр».

Хоккеисты «Далласа» нанесли поражение «Сент-Луису» в пятом матче серии 1/2 финала Западной конференции НХЛ – 2:1.

В составе победителей отличились Джейсон Спецца и Эса Линдель. Отметим, что российский форвард «Старз» Александр Радулов отдал голевую передачу. У проигравших отличился Джейден Шварц.

Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко нанес 4 броска по чужим воротам, провел 3 силовых приемах и закончил матч с нулевой полезностью. Его партнер по команде – форвард Иван Барбашев выполнил 4 силовых приема, завершив поединок с показателем полезности «-1»

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Далласа». Шестой матч состоится на домашней арене «Старз» и пройдет 5 мая. Начало встречи – 22:00 мск.

НХЛ
Кубок Стэнли
Западная конференция
1/2 финала

«Сент-Луис» – «Даллас» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Спецца (Сегин, Янмарк), 02:42 – 0:1; Линдель (Радулов, Клингберг), 26:13 – 0:2; Шварц, 48:26 – 1:2.

Счет в серии: 2-3.

03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересенБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет 4 апреля, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
03/05 08:36Хоккей
Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
03/05 10:00Футбол
Посмотрели на Месси? Теперь смотрите на «Рубин»! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
03/05 13:00Футбол
Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.
03/05 00:23Футбол
Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков.
02/05 14:35Футбол
Евгений Ловчев: Играли равные команды, но у «Барсы» есть МессиНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль».
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
03/05 16:09Футбол
Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
01/05 23:47Хоккей
Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования.
01/05 08:26Хоккей
Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений«Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
03/05 09:55Футбол
Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
03/05 18:00ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
09:09 Футбол СМИ: «Челси» и «Бавария» проявляют интерес к Тухелю
08:57 Хоккей Свечников обратился к болельщикам «Каролины» после победы над «Айлендерс»
08:45 Хоккей НХЛ назвала трех звезд дня
08:32 Футбол Массимилиано Аллегри: Во втором тайме у «Торино» практически не было ударов по воротам
08:16 Хоккей «Каролина» победила «Айлендерс» и вышла в финал Восточной конференции, Свечников забросил шайбу
08:09 Хоккей «Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу
23:59 Футбол «Аякс» разрешит футболистам соблюдать пост в Рамадан
23:55 Футбол Неманья Матич: Де Хеа будет на вершине в ближайшие несколько лет, и это не изменится
23:36 Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от домашнего поражения в дерби с «Торино»
23:20 Футбол Месси, Суарес, Пике и Ракитич не сыграют с «Сельтой»
22:55 Футбол Уле-Гуннар Сульшер – о возможном уходе Маты: Решение принимать ему
22:39 Теннис Гаспарян пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде
22:24 Футбол Евгений Башкиров: «Рубин» победил «Оренбург» за счет терпения и характера
22:09 ММА Исмаилов объяснил, почему решил уладить конфликт с Минеевым
21:53 Хоккей Кузнецов назвал «клоуном» канадского эксперта
21:39 Илья Воробьев: Когда на тренировке шайба переходит в одно касание, это фантастика, душа радуется
21:20 Баскетбол УНИКС обыграл «Калев» в матче плей-офф Единой лиги ВТБ
21:00 Футбол Ляказетт признан игроком сезона в «Арсенале»
20:40 Футбол «Зенит» победил «Ахмат» и поднялся на 4-е место в молодежном первенстве
20:34 Футбол Хорен Байрамян: «Рубин» даст бой каждому сопернику
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика