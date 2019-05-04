«Даллас» обыграл «Сент-Луис» и вышел вперед в серии, Радулов отдал голевую передачу

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Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мной Известный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.

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