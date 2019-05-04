«Каролина» победила «Айлендерс» и вышла в финал Восточной конференции, Свечников забросил шайбу

В четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли «Каролина» обыграла «Айлендерс» со счетом 5:2
В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен, Грег Маккегг, Джастин Уильямс, а также российский форвард Андрей Свечников. У «Айлендерс» это сделали Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счетом 4-0 и вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с победителем пары «Коламбус» – «Бостон» (счет в серии 2-2).
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/2 финала
«Каролина» – «Айлендерс» – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Барзал (Тэйвз, Эберле), 02:30 – 0:1; Ахо (Терявяйнен, Фолк), 04:44 – 1:1; Терявяйнен (Фегеле, Ахо), 22:11 – 2:1; Маккегг (Песке, Мартинук), 23:17 – 3:1; Уильямс (Стаал, Нидеррайтер), 28:51 – 4:1; Свечников (Фолк), 55:13 – 5:1; Нельсон (Мейфилд, Тэйвз), 58:51 – 5:2.
Счет в серии: 4-0.
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