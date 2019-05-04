НХЛ назвала трех звезд дня

Официальный сайт НХЛ объявил имена трех лучших хоккеистов по итогам очередных матчей в Кубке Стэнли.
Первое место занял голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков в поединке против «Сент-Луиса» (2:1, 3-2).
На второй позиции расположился нападающий «Каролины» Теуво Терявяйнен, который в матче с «Айлендерс» (5:2, 4-0) забросил шайбу и отдал голевой пас.
Замкнул тройку лучших еще один игрок «Каролины» – финский форвард Себастьян Ахо, отметившийся заброшенной шайбой и голевым пасом.
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