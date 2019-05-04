Свечников обратился к болельщикам «Каролины» после победы над «Айлендерс»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оставил запись в своем Twitter после победы над «Айлендерс» (5:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.
«Лучшие фанаты в мире! Спасибо!» – написал Свечников.
Напомним, «Харрикейнз» выиграли серию со счетом 4-0 и впервые за 10 лет вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Коламбус» – «Бостон» (счет в серии 2-2).
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