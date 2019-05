Свечников обратился к болельщикам «Каролины» после победы над «Айлендерс»

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников оставил запись в своем Twitter после победы над «Айлендерс» (5:2) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Лучшие фанаты в мире! Спасибо!» – написал Свечников.

Напомним, «Харрикейнз» выиграли серию со счетом 4-0 и впервые за 10 лет вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Коламбус» – «Бостон» (счет в серии 2-2).

The best fans in the world!❤️Thank you! #round3#takewarning#🌪🌪🌪 pic.twitter.com/XSzIGP2tgZ