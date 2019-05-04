Кравец официально возглавил «Витязь»

Российский специалист Михаил Кравец возглавил «Витязь», о чем сообщает пресс-служба подмосковного клуба. О других деталях сделки не уточняется.
В прошедшем сезоне наставник возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги «СКА-Нева», который стал победителем регулярного чемпионата и дошел до четвертьфинала плей-офф.
Отмечается, что в его тренерский штаб также вошел Игорь Ефимов. Помощники Вячеслав Уваев, Андрей Сапожников и тренеры вратарей Андрей Малков, а также Симо Вехвилайнен продолжат работу в команде.
В минувшем сезоне «Витязь» занял в регулярном чемпионате восьмое место в Западной конференции.
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