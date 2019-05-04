Михаил Кравец – о назначении в «Витязь»: Надеюсь создать позитивную хоккейную семью О его назначении стало известно, сегодня, 4 мая.

Новый главный тренер «Витязя» Михаил Кравец дал комментарий клубной пресс-службе после подписания контракта.

«Очень рад назначению, понимаю всю ответственность, возложенную на меня и тренерский штаб. Надеюсь создать в коллективе позитивную хоккейную семью, команду, которая покажет хороший хоккей и будет радовать болельщиков победами

Для меня великая радость возглавить клуб КХЛ, возглавить «Витязь». На протяжении долгих лет я стремился к этому, в течение семи лет был помощником в клубах КХЛ. И я понимаю, насколько это большая честь и ответственность для меня», – сказал специалист.