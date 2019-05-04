Нападающие «Барыса» Кормье и Фрэттин перешли в «Ак Барс»

Канадские форварды «Барыса» Патрис Кормье и Мэтт Фрэттин пополнили ряды «Ак Барса».
Отмечается, что контракты обоих игроков рассчитаны до конца следующего сезона.
28-летний Кормье провел за «Барыс» 67 матчей в минувшем сезоне КХЛ. Он набрал 44 (19+25) очка при показателе полезности «+20».
31-летний Фрэттин отыграл 64 матча и набрал 50 (26+22) очков при показателе полезности «+5».
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