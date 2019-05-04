Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии

Стал известен состав сборной России на второй матч чешского этапа Евротура с командой Финляндии.
Александр Георгиев, Илья Сорокин
Михаил Сергачев – Никита Нестеров, Никита Гусев – Евгений Малкин – Никита Кучеров
Дмитрий Орлов – Никита Зайцев, Александр Овечкин –Евгений Кузнецов – Евгений Дадонов
Динар Хафизуллин – Артем Зуб, Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Кирилл Капризов
Александр Елесин, Илья Ковальчук – Сергей Андронов – Сергей Плотников, Иван Телегин
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