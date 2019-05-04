Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею - Советский спорт
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04 мая 2019 16:54Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.

Хоккеисты сборной Белоруссии в овертайме проиграли команде Казахстана в предпоследнем туре первого дивизиона группы А чемпионата мира – 2019 со счетом 2:3.

В основное время матча в составе сборной Казахстана заброшенными шайбами отметились Никита Михайлис (9-я минута) и Талгат Жайлауов (16). У белорусской команды точными бросками отличились Артем Демков (27) и Никита Феоктистов (45).

В овертайме победный бросок на счету Аркадия Шестакова (64).

Таким образом, сборная Белоруссии, набрав одно очко, досрочно гарантировала себе путевку в элитный дивизион.

Напомним, что ранее в элитный дивизион вышла сборная Казахстана.

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