Гол Овечкина не спас сборную России от поражения Финляндии

В составе финской сборной заброшенными шайбами отметились Харри Песонен (6-я минута, бол.), Микко Лехтонен (31, бол.) и Оливер Каски (46, бол.). У российской командв точным броском отличился Александр Овечкин (60).
После этой игры сборная Финляндии набрала 6 очков и вышла в лидеры турнира. Российская команда проиграв оба матча занимает четвертое место.
В заключительном туре чешского этапа сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.
Евротур
Чешские игры
2-й тур
Россия – Финляндия – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).
Голы: 0:1 – Песонен (05:05, бол.) 0:2 – Лехтонен (Раяла, Какко, 30:27, бол.), 0:3 – Каски (Маннинен, 45:52, бол), 1:3 – Овечкин (Кузнецов, 59:10).
Россия: Георгиев (Сорокин); Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров; Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов; Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов; Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Финляндия: Ланкинен (Лаурикайнен); Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко; Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела; Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки; Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тервяйнен — Анттила.
Итоговая статистика игры с финнами выглядит так #RUSFIN #RedMachine pic.twitter.com/kyFAw0fW3I— Хоккей России (@russiahockey) 4 мая 2019 г.