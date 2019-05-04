Гол Овечкина не спас сборную России от поражения Финляндии

Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 году Российский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).

Евгений Ловчев: «Спартак», «Локо», ЦСКА и «Зенит» – победят, «Краснодар» сыграет вничью Наш обозреватель Евгений Ловчев дал прогноз на ключевые матчи 27-го тура РПЛ.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шести Сборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений «Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Шедевр Фернандо спасает Кононова. «Спартак» прервал неудачную серию с «Уралом» (видео) Результат равной игры в Екатеринбурге решил чудо-гол Фернандо, который обязательно войдет в хит-парад по итогам сезона. Красно-белые укрепились на пятой строчке.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионов Наш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.

Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть! Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».