Гол Овечкина не спас сборную России от поражения Финляндии - Советский спорт
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04 мая 2019 17:20Хоккей

Гол Овечкина не спас сборную России от поражения Финляндии

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии во втором матче чешского этапа Евротура со счетом 1:3.

В составе финской сборной заброшенными шайбами отметились Харри Песонен (6-я минута, бол.), Микко Лехтонен (31, бол.) и Оливер Каски (46, бол.). У российской командв точным броском отличился Александр Овечкин (60).

После этой игры сборная Финляндии набрала 6 очков и вышла в лидеры турнира. Российская команда проиграв оба матча занимает четвертое место.

В заключительном туре чешского этапа сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.

Евротур
Чешские игры
2-й тур

Россия – Финляндия – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

Голы: 0:1 – Песонен (05:05, бол.) 0:2 – Лехтонен (Раяла, Какко, 30:27, бол.), 0:3 – Каски (Маннинен, 45:52, бол), 1:3 – Овечкин (Кузнецов, 59:10).

Россия: Георгиев (Сорокин); Сергачев — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров; Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов; Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов; Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Финляндия: Ланкинен (Лаурикайнен); Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко; Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела; Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки; Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тервяйнен — Анттила.

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