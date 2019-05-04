Илья Воробьев: Сегодня сеня не устроило качество игры сборной России, будем работать дальше - Советский спорт
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04 мая 2019 18:16Хоккей

Илья Воробьев: Сегодня сеня не устроило качество игры сборной России, будем работать дальше

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.

- Меня не устроило качество игры сегодня, будем работать дальше, сейчас мы занялись физикой, день за днем будем прибавлять и к чемпионату мира подойдем лучше. Надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ и исключить удаления, у них там более чистый хоккей. Мы сейчас не переходим на персоналии, верим в команду, знаем, что подготовимся к турниру, а сейчас идет тренировочный процесс.

Во втором и третьем периоде мы немного поменяли звенья, ищем оптимальные варианты, так что, возможно, будут изменения, над большинством также будем думать, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.

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