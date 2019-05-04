Илья Ковальчук: Надо немного сдержаннее эмоционально подходить к играм Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча со сборной Финляндии (1:3) в рамках чешского этапа Евротура.

- Все только собрались вместе первый раз. Одна тренировка была, поэтому те ребята которые прибыли, у них проходит акклиматизация. Хорошо, что все сыграли, поняли, что здесь площадка чуть больше — надо двигаться соответственно больше, будем тренироваться, готовиться. Надо немного сдержаннее эмоционально подходить к играм, судьи не смотрят, что у тебя за фамилия, а удаляют за нарушения на площадке. Надо делать свои выводы, — рассказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.