Илья Ковальчук: Мы разочарованы счетом в матче с Финляндией, но это часть подготовки к чемпионату ми Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча со сборной Финляндии (1:3) в рамках чешского этапа Евротура.

- Мы разочарованы счетом в этом матче, но это часть подготовки к чемпионату мира. У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей. Они были лучше нас.

- На первый план вышли действия в неравных составах?

- Всё решила игра спецбригад. Соперник забил три гола в большинстве, а мы не смогли сыграть дисциплинированно. Есть разные варианты розыгрыша большинства. Сегодня забили, хотя формально у соперника уже вышел пятый игрок. Нам нужен праворукий игрок сверху, поэтому будем смотреть. Надо бросать больше. Пытаемся завести в пустые ворота, а когда соперник вязкий, нужно играть намного проще, - передает слова Ковальчука пресс-служба ФХР.

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.