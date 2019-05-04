Илья Воробьев: С каждым днем мы должны становиться лучше Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от команды Финляндии (1:3) в матче чешского этапа Евротура.

- Качество нашей игры не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, что с каждым днем мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме.

- По ходу игры с финнами вы проводили ротацию.

- Во втором и третьем периоде мы немного поменяли сочетания, ищем оптимальные варианты, будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы.

- Все три шайбы пропустили в меньшинстве.

- Много удалений, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить. Думаю, там более чистый хоккей. Что скажу по Кучерову? Мы верим в команду, не переходим на персоналии сейчас. Кучеров готовится к чемпионату мира, идет тренировочный процесс.

- Была информация, что сборная ждет еще одного игрока из НХЛ.

- Я сказал, что мы ждем игрока из НХЛ? Я такого не говорил. Сказал, что мы хотим определиться с составом перед началом чемпионата, и, возможно, кого-то одного ещё подключим, - передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.