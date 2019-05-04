Илья Воробьев: С каждым днем мы должны становиться лучше

- Качество нашей игры не устроило, будем работать дальше. Сейчас мы немного физикой занялись, думаю, что с каждым днем мы должны становиться лучше и подойти к чемпионату мира совсем в другой форме.
- По ходу игры с финнами вы проводили ротацию.
- Во втором и третьем периоде мы немного поменяли сочетания, ищем оптимальные варианты, будем думать. Надо посмотреть видео, проанализировать игру и сделать правильные выводы.
- Все три шайбы пропустили в меньшинстве.
- Много удалений, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить. Думаю, там более чистый хоккей. Что скажу по Кучерову? Мы верим в команду, не переходим на персоналии сейчас. Кучеров готовится к чемпионату мира, идет тренировочный процесс.
- Была информация, что сборная ждет еще одного игрока из НХЛ.
- Я сказал, что мы ждем игрока из НХЛ? Я такого не говорил. Сказал, что мы хотим определиться с составом перед началом чемпионата, и, возможно, кого-то одного ещё подключим, - передает слова Воробьева пресс-служба ФХР.
Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная России 5 мая сыграет против Чехии, а финская команда встретится в тот же день со Швецией.
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