«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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05 мая 2019 08:04ХоккейСпирин Дмитрий

«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперед в серии

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча состоялась в Бостоне и завершилась со счетом 4:3.

Автором победного гола стал Давид Пастрняк, оформивший в матче дубль. Еще по голу забили Давид Крейчи и Брэд Маршанд.

У «Блю Джекетс» отметились Сет Джонс, Райан Дзингел и Дин Кукан. На счету нападающего Артемия Панарина результативная передача.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36. Защитник Владислав Гавриков в первой игре за «Коламбус» результативными действиями не отличился.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Шестой матч противостояния пройдет 7 мая на площадке «Коламбуса».

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