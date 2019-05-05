«Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперед в серии

Встреча состоялась в Бостоне и завершилась со счетом 4:3.
Автором победного гола стал Давид Пастрняк, оформивший в матче дубль. Еще по голу забили Давид Крейчи и Брэд Маршанд.
У «Блю Джекетс» отметились Сет Джонс, Райан Дзингел и Дин Кукан. На счету нападающего Артемия Панарина результативная передача.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36. Защитник Владислав Гавриков в первой игре за «Коламбус» результативными действиями не отличился.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Шестой матч противостояния пройдет 7 мая на площадке «Коламбуса».
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