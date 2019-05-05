Пастрняк - первая звезда игрового дня в НХЛ

Первой звездой дня стал нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк. На счету чеха два гола в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (4:3; 3-2 в серии).
Звание второй звезды досталось форварду «Сан-Хосе Шаркс» Томашу Гертлю, оформившего дубль в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:1; 3-2 в серии).
Тройку лучших замкнул еще один игрок «Брюинз» Брэд Маршанд, набравший в матче с «Коламбусом» 3 (1+2) очка.
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