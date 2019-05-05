Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 11:42Хоккей

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Стали известны сочетания звеньев сборной России на тренировке перед матчем с командой Чехии.

Состав звеньев сборной России на тренировке:

Вратари: Василевский, Сорокин.

«Белые»: Сергачев – Нестеров, Григоренко– Малкин – Кучеров.
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов.
«Красные»: Хафизуллин – Елесин, Гусев– Анисимов – Дадонов.
«Зеленые»: Блажиевский— Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
04/05 21:39Футбол
Разгром Харькова, «вознесение» аргентинца, подарок грузина. Как «Зенит» становился чемпионом (видео)Питерский клуб шестой раз в своей истории стал чемпионом. Вспоминаем все золотые матчи, включая самый первый – в чемпионате Советского Союза.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России - Ноунеймы Финляндии - 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
04/05 23:04Футбол
«Респект Джорджевичу! На ЦСКА будет салют!» Как Санкт-Петербург узнал о чемпионстве«Зенит» завоевал российское золото «в самолете» - еще не вернувшись из Грозного, благодаря сенсационному поражению «Локомотива» в Туле.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
05/05 08:07Футбол
Дзюбе — восемь, Кокорину — кол! Оценки 30 игрокам «Зенита» за чемпионский сезонОбойма задействованных игроков клуба с берегов Невы впечатляет, но весомую лепту в чемпионский титул внесла, в лучшем случае, лишь половина состава.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
05/05 10:34Футбол
Пять шедевров «Зенита» Семака! Лучшие матчи чемпионов России-2018/19 (видео)Вспоминаем самые яркие игры новоиспеченных чемпионов – в хронологическом порядке. Самый последний стал и самым крутым для команды Сергея Семака.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
04/05 22:16Футбол
Евгений Ловчев: Дзюба так хотел стать чемпионом, что заразил этим весь «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» - о новом чемпионе России.
05/05 00:56Футбол
«Зенит» - чемпион! Как гуляли город и команда (огненные фото и видео!)Питерский «Зенит» вернулся из Грозного в Санкт-Петербург, и сейчас там развернулось масштабное празднование чемпионства команды.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
Новости
12:43 Футбол Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов
12:21 Хоккей Туукка Раск: «Коламбус» великолепен, они не сдаются и на многое способны
12:10 Бокс Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом
11:42 Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
11:40 Бокс Артур Бетербиев: Не очень доволен своим выступлением, хочу объединительный бой с любым из чемпионов
11:15 Фигурное катание Щербакова и Трусова выступили на шоу Плющенко в Болонье (видео)
10:47 Футбол Старейший профессиональный клуб в мире вылетел в 5-й английский дивизион
10:28 Футбол Георгий Щенников: «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА
10:19 Биатлон Ольга Вилухина родила сына
09:35 Баскетбол 41 очко Хардена помогло «Хьюстону» сократить счет в серии с «Голден Стэйт»
09:33 Хоккей Пастрняк - первая звезда игрового дня в НХЛ
09:22 ММА Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151
08:14 «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря дублю Гертля
08:08 Бокс Бетербиев нокаутировал Каладжича и защитил пояс IBF
08:04 Хоккей «Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперед в серии
07:58 Бокс Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе
23:42 Футбол «Ливерпуль» в концовке матча вырвал победу у «Ньюкасла»
23:41 Футбол «Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
23:24 Футбол «Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе»
23:20 Футбол Станислав Черчесов: Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика