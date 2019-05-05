Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Состав звеньев сборной России на тренировке:
Вратари: Василевский, Сорокин.
«Белые»: Сергачев – Нестеров, Григоренко– Малкин – Кучеров.
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов.
«Красные»: Хафизуллин – Елесин, Гусев– Анисимов – Дадонов.
«Зеленые»: Блажиевский— Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.
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