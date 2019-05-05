Туукка Раск: «Коламбус» великолепен, они не сдаются и на многое способны Вратарь «Бостона» Туукка Раск прокомментировал победу над «Коламбусом» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 3-2).

«Очень важная победа. Мы играли серию до двух побед , хотели победить дома, и у нас это получилось.

Игра была потрясающей. У них великолепная команда, они не сдаются. Если дать им волю, они на многое способны», – сказал Раск.

В этом матче финн отразил 33 броска по своим воротам из 36 и был признан его третьей звездой.