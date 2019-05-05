«Спартак» продлил контракты с Гришиным и Котляревским

Оба хоккеиста продлили контракты с московским клубом. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба красно-белых.
В прошлом сезоне 30-летний Гришин сыграл в 10 матчах КХЛ (2+1, «+2») и в 36 играх в ВХЛ за «Химик» (5+9, «+2»).
22-летний Котляревский также большую часть сезона провел в ВХЛ, отыграв 43 матча в составе «Химика» (6+6), после чего был командирован в расположение «Спартака» (9 матчей).
Напомним, новым главным тренером «Спартака» был назначен Олег Знарок.
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