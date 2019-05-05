Швеция обыграла Финляндию и вышла на третье место в общем зачете Евротура

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.
У победителей отличились Деннис Расмуссен и Элиас Линдхольм. У финнов единственную шайбу забросил Вели-Мати Саввинайнен.
Ворота сборной Швеции защищал Якоб Маркстрем и Юнас Энрот. У Финляндии в воротах играх Кевин Ланкинен.
Шведы поднялись на третье место в общем зачете Евротура, набрав 17 очков после 12 матчей. Финны идут на второй позиции с 19 баллами.
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