Швеция обыграла Финляндию и вышла на третье место в общем зачете Евротура - Советский спорт
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05 мая 2019 17:29ХоккейСметанникова Дарья

Швеция обыграла Финляндию и вышла на третье место в общем зачете Евротура

Состоялся очередной матч последнего в сезоне этапа Евротура.

Сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1.

У победителей отличились Деннис Расмуссен и Элиас Линдхольм. У финнов единственную шайбу забросил Вели-Мати Саввинайнен.

Ворота сборной Швеции защищал Якоб Маркстрем и Юнас Энрот. У Финляндии в воротах играх Кевин Ланкинен.

Шведы поднялись на третье место в общем зачете Евротура, набрав 17 очков после 12 матчей. Финны идут на второй позиции с 19 баллами.

Сегодня, 5 мая, состоится матч Чехия – Россия. Начало встречи в 19:00 мск.

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