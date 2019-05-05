Определился состав сборной России на матч с Чехией в Евротуре

Сборная России:
Василевский (Сорокин);
Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.
Напомним, что ранее сборная России проиграла командам Швеции (4:6) и Финляндии (1:3).
Матч Чехия – Россия состоится сегодня, 5 мая, в 19:00 по московскому времени.
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