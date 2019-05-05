Сборная России обеспечила себе победу в Евротуре благодаря поражению Финляндии

Благодаря победе Швеции сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2018/19.
Россиянам еще предстоит матч со сборной Чехии. У команды Ильи Воробьева 19 очков, так же, как и у Финляндии. Однако преимущество по дополнительным показателям у сборной России.
У шведов – 17 очков, у чехов – 14. Таким образом, сборная России займет первое место в турнирной таблице Евротура даже в случае поражения в заключительном матче с Чехией.
Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет с командой Чехии. Начало встречи в 19:00 мск.
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