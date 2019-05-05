Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией - Советский спорт
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05 мая 2019 21:56ХоккейСметанникова Дарья

Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Сборная России обыграла команду Чехии (4:1) в заключительном матче Евротура.

Нападающий Евгений Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Кузнецов стал автором двух шайб, а также отдал две голевые передачи. У чехов лучшим игроком встречи стал нападающий Дмитрий Яшкин.

Сборная России стала победительницей Евротура. Чехи заняли четвертое место.

10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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