Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Нападающий Евгений Кузнецов признан лучшим игроком сборной России в матче с чехами. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Кузнецов стал автором двух шайб, а также отдал две голевые передачи. У чехов лучшим игроком встречи стал нападающий Дмитрий Яшкин.
Сборная России стала победительницей Евротура. Чехи заняли четвертое место.
10 мая в Словакии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.
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