Сборная Чехии определилась с составом на чемпионат мира-2019

Стал известен состав сборной Чехии на чемпионат мира-2019, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.
Вратари: Патрик Бартошак («Оцеларжи Тржинец»), Шимон Грубец («Оцеларжи Тржинец»), Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитники: Радко Гудас («Филадельфия Флайерз»), Филип Гронек («Детройт Ред Уингз»), Ян Коларж («Амур»), Михал Моравчик («Пльзень»), Давид Мусил («Оцеларжи Тржинец»), Ян Рутта («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Давид Скленичка («Лаваль Рокет»), Петр Заморски («Градец Кралове»);
Нападающие: Михал Фролик («Калгари Флэймз»), Робин Ганзл («Спартак»), Филип Хитил («Нью-Йорк Рейнджерс»), Дмитрий Яшкин («Вашингтон Кэпиталз»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Ян Коварж («Пльзень»), Ондржей Палат («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Михал Ржепик («Витязь»), Доминик Симон («Питтсбург Пингвинз»), Давид Томашек («ЮП»), Якуб Ворачек («Филадельфия Флайерз»), Якуб Врана («Вашингтон Кэпиталз»), Гинек Зогорна («Амур»), Томаш Зогорна («Амур»).
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