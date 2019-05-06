«Сент-Луис» разгромил «Даллас» в гостях, счет в серии сравнялся Александр Радулов, выступающий за «Даллас», не набрал ни одного очка, как и форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Антон Худобин («Даллас») провел второй матч в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли. Интересно, что оба раза он выходил на замену. В игре против «Сент-Луиса» он заменил Бена Бишопа и провел на площадке 11 минут и 5 секунд, при этом отразил все пять бросков по своим воротам. Дебютный матч в кубке Стэнли Антон сыграл за «Бостон» 22 апреля 2018 года против «Торонто». Тогда Худобин заменил голкипера из Финляндии Туукку Раска и отразил 8 бросков из 8.

В составе победителей голевой передачей отметился Иван Барбашев. Владимир Тарасенко за матч нанес два броска по воротам.

У форварда «Далласа» Александра Радулова – 0 очков за результативность, -3 по системе «плюс-минус» и 4 штрафных минуты.

Решающая седьмая игра серии состоится 8 мая в 3.00 (мск) на поле «Сент-Луиса».

НХЛ

Плей-офф

2-й раунд

6-й матч

«Даллас» – «Сент-Луис» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Сегин, 12 бол. – Пьетранжело, 2. Перрон, 36. Шварц, 48. Блэз, 49.

Счет в серии: 3-3 (2:3, 4:2, 3:4, 4:2, 2:1, 1:4).