«Сент-Луис» разгромил «Даллас» в гостях, счет в серии сравнялся

Антон Худобин («Даллас») провел второй матч в карьере в розыгрыше Кубка Стэнли. Интересно, что оба раза он выходил на замену. В игре против «Сент-Луиса» он заменил Бена Бишопа и провел на площадке 11 минут и 5 секунд, при этом отразил все пять бросков по своим воротам. Дебютный матч в кубке Стэнли Антон сыграл за «Бостон» 22 апреля 2018 года против «Торонто». Тогда Худобин заменил голкипера из Финляндии Туукку Раска и отразил 8 бросков из 8.
В составе победителей голевой передачей отметился Иван Барбашев. Владимир Тарасенко за матч нанес два броска по воротам.
У форварда «Далласа» Александра Радулова – 0 очков за результативность, -3 по системе «плюс-минус» и 4 штрафных минуты.
Решающая седьмая игра серии состоится 8 мая в 3.00 (мск) на поле «Сент-Луиса».
НХЛ
Плей-офф
2-й раунд
6-й матч
«Даллас» – «Сент-Луис» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Сегин, 12 бол. – Пьетранжело, 2. Перрон, 36. Шварц, 48. Блэз, 49.
Счет в серии: 3-3 (2:3, 4:2, 3:4, 4:2, 2:1, 1:4).
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