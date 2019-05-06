Дмитрий Орлов – о ЧМ-2019: Есть шанс закончить сезон на хорошей ноте «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине».

Защитник «Вашингтона» и сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Кроме того хоккеист прокомментировал поражение от «Каролины» в серии плей-офф НХЛ.

«Все отлично, всегда приятно приезжать в сборную. Организовано все очень хорошо, ни о чем не надо заморачиваться. Нам нужно только выходить на лед и побеждать.

Всегда рад за сборную выступать, даже несмотря на прошлый долгий сезон и тяжелое поражение в этом. Все думали, мы сами в том числе, что пройдем «Каролину». Хорошо после этого поехать в сборную и поиграть за свою страну, плюс есть возможность закончить сезон на хорошей ноте. Будем стараться.

«Каролина» показала хороший хоккей против нас, но мы сами отдали серию. В четвертом матче могли выигрывать, но судьи в каких-то моментах не помогли. Вы посмотрите на плей-офф в этом году, почти все команды, которые должны выигрывать, проигрывают. Именно поэтому думаю, что НХЛ — самая лучшая лига в мире, результат непредсказуем, в плей-офф все кардинально меняется в плане игры, скоростей и всего прочего. Это интересно смотреть, а нам интересно играть — больше ответственности», - приводит слова Орлова Sport24.ru.