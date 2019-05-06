Четыре клуба КХЛ попали в топ-30 самых популярных команд в инстаграме

Наибольшая активность в инстаграме в апреле была зафиксирована у клубов НХЛ. В списке из 30 команд всего четыре клуба представляют КХЛ.
Самой популярной российской командой стал омский «Авангард» (15-е место), который вышел в финал Кубка Гагарина. Победитель турнира ЦСКА занял 17 место, «Салават Юлаев» - 26-е, «Ак Барс» - 29-е.
Больше всех активностей замечено у полуфиналиста Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».
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